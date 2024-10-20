Дроны СБУ и ГУР поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатых веществ - источник
Киев • УНН
Украинские дроны ударили по заводу им. Свердлова в Дзержинске, производящему взрывчатку и боеприпасы. Атака осуществлена с расстояния 900 км, последствия уточняются.
Этой ночью дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Зержинск Нижегородской области, который является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ и производит авиабомбы, в частности КАБы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.
Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в СБУ и разведке.
Детали
Как рассказали источники УНН, этой ночью дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Зержинск Нижегородской области, который является составляющей российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США, Великобритании, Японии и Швейцарии, поскольку продукция завода используется для ведения войны в Украине.
Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ. Предприятие производит авиабомбы, в частности КАБы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. Продукция завода используется оккупационной армией рф для осуществления военной агрессии против Украины
Источники в украинской разведке рассказали, что объект был атакован с помощью нескольких десятков ударных беспилотников украинского производства.
Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 900 километров.
Согласно сообщениям в российских телеграмм-каналах, взрывы в районе завода прогремели около 4 утра. Вскоре местные власти заявили о попытке российского ПВО отразить атаку дронов-камикадзе. После взрывов над территорией объекта появился столб густого дыма
Последствия поражения пока уточняются.
СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дроновые, которые дают моментальный эффект. Работа над урезанием военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем
Напомним,
Ночью в российском Брянске дроны атаковали завод «Кремний ЭЛ», один из крупнейших производителей микроэлектроники в рф, который в частности делает детали для ракетных комплексов «Искандер».