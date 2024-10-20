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Дроны СБУ и ГУР поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатых веществ - источник

Дроны СБУ и ГУР поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатых веществ - источник

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 08:46  •  1351 просмотра

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Украинские дроны ударили по заводу им. Свердлова в Дзержинске, производящему взрывчатку и боеприпасы. Атака осуществлена с расстояния 900 км, последствия уточняются.

Этой ночью дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Зержинск Нижегородской области, который является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ и производит авиабомбы, в частности КАБы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в СБУ и разведке.

Детали

Как рассказали источники УНН, этой ночью дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Зержинск Нижегородской области, который является составляющей российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США, Великобритании, Японии и Швейцарии, поскольку продукция завода используется для ведения войны в Украине.

Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ. Предприятие производит авиабомбы, в частности КАБы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. Продукция завода используется оккупационной армией рф для осуществления военной агрессии против Украины

- рассказал источник.

Источники в украинской разведке рассказали, что объект был атакован с помощью нескольких десятков ударных беспилотников украинского производства.

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Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 900 километров.

Согласно сообщениям в российских телеграмм-каналах, взрывы в районе завода прогремели около 4 утра. Вскоре местные власти заявили о попытке российского ПВО отразить атаку дронов-камикадзе. После взрывов над территорией объекта появился столб густого дыма

- отмечает источник в разведке.

Последствия поражения пока уточняются.

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СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дроновые, которые дают моментальный эффект. Работа над урезанием военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем

- сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним,

Ночью в российском Брянске дроны атаковали завод «Кремний ЭЛ», один из крупнейших производителей микроэлектроники в рф, который в частности делает детали для ракетных комплексов «Искандер». 

Павел Башинский

Павел Башинский

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