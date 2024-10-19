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У російському брянську повідомили про атаку дронів: під ударом завод, що виробляє деталі для "Іскандерів"

Київ • УНН

 • 35620 перегляди

Уночі безпілотники атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянську, один з найбільших виробників мікроелектроніки в рф. Завод виготовляє деталі для ракетних комплексів "Іскандер" та систем ППО "Панцир".

У російському брянську повідомили про атаку дронів: під ударом завод, що виробляє деталі для "Іскандерів"

Уночі в російському Брянську дрони атакували завод "Кремній ЕЛ", один з найбільших виробників мікроелектроніки в рф, який зокрема робить деталі для ракетних комплексів "Іскандер", повідомили місцеві жителі та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося спалах. Вогнеборці МНС росії по Брянській області оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає", - написав уночі губернатор російського регіону у соцмережах.

Як стверджує мо рф, загалом ща ніч їхньою ППО знищено та перехоплено 16 безпілотних літальних апаратів: 13 БПЛА - над територією Брянської області, 2 – над територією Ростовської області та один – над Бєлгородською областю.

Атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі, зазначає телеграм-канал ASTRA.

Доповнення

За повідомленнями, "Кремній ЕЛ" - це один з найбільших виробників мікроелектроніки в росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби міноборони рф. Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" та "Вега". Він робить деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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