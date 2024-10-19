У російському брянську повідомили про атаку дронів: під ударом завод, що виробляє деталі для "Іскандерів"
Київ • УНН
Уночі безпілотники атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянську, один з найбільших виробників мікроелектроніки в рф. Завод виготовляє деталі для ракетних комплексів "Іскандер" та систем ППО "Панцир".
Уночі в російському Брянську дрони атакували завод "Кремній ЕЛ", один з найбільших виробників мікроелектроніки в рф, який зокрема робить деталі для ракетних комплексів "Іскандер", повідомили місцеві жителі та телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
"Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося спалах. Вогнеборці МНС росії по Брянській області оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає", - написав уночі губернатор російського регіону у соцмережах.
Як стверджує мо рф, загалом ща ніч їхньою ППО знищено та перехоплено 16 безпілотних літальних апаратів: 13 БПЛА - над територією Брянської області, 2 – над територією Ростовської області та один – над Бєлгородською областю.
Атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі, зазначає телеграм-канал ASTRA.
Доповнення
За повідомленнями, "Кремній ЕЛ" - це один з найбільших виробників мікроелектроніки в росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби міноборони рф. Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" та "Вега". Він робить деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".