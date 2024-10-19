В российском брянске сообщили об атаке дронов: под ударом завод, производящий детали для "Искандеров"

Ночью в российском Брянске дроны атаковали завод "Кремний ЭЛ", один из крупнейших производителей микроэлектроники в рф, который в частности делает детали для ракетных комплексов "Искандер", сообщили местные жители и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Вследствие детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание. Пожарные МЧС россии по Брянской области оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - написал ночью губернатор российского региона в соцсетях.

Как утверждает мо рф, всего за ночь их ПВО уничтожено и перехвачено 16 беспилотных летательных аппаратов: 13 БПЛА - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Ростовской области и один - над Белгородской областью.

Атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители, отмечает телеграм-канал ASTRA.

Дополнение

По сообщениям, "Кремний ЭЛ" - это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды минобороны рф. Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Он делает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".