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За неделю уничтожено более 140 средств воздушной разведки и нападения захватчиков

За неделю уничтожено более 140 средств воздушной разведки и нападения захватчиков

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 14:19  •  1957 просмотра

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Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины за неделю обезвредила 141 средство воздушной разведки и нападения противника. Среди уничтоженных БПЛА - Shahed, Орлан, Ланцет, Мерлин и другие.

ПВО Сухопутных войск в течение недели обезвредила ряд БПЛА ссс рф, в частности Shahed, Орлан, Ланцет и Мерлин.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВС Украины.

ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 141 средство воздушной разведки и нападения противника, а именно следующие типы БПЛА:

Шахед-131/136 - 111 од;

Орлан 10/30 - 7 ед;

Зала - 10 ед;

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Supercam - 3 ед;

«Ланцет» - 5 ед;

«Мерлин» - 2 ед;

«Молния» - 3 ед.

Напомним,

УНН передавал, что на Николаевщине уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет.

Дроны СБУ и ГУР поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатых веществ - источник20 октября 2024, 08:46 • 20340 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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