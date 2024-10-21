За неделю уничтожено более 140 средств воздушной разведки и нападения захватчиков
Киев • УНН
Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины за неделю обезвредила 141 средство воздушной разведки и нападения противника. Среди уничтоженных БПЛА - Shahed, Орлан, Ланцет, Мерлин и другие.
ПВО Сухопутных войск в течение недели обезвредила ряд БПЛА ссс рф, в частности Shahed, Орлан, Ланцет и Мерлин.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВС Украины.
ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 141 средство воздушной разведки и нападения противника, а именно следующие типы БПЛА:
Шахед-131/136 - 111 од;
Орлан 10/30 - 7 ед;
Зала - 10 ед;
Supercam - 3 ед;
«Ланцет» - 5 ед;
«Мерлин» - 2 ед;
«Молния» - 3 ед.
Напомним,
УНН передавал, что на Николаевщине уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет.
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