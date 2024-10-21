За неделю уничтожено более 140 средств воздушной разведки и нападения захватчиков

ПВО Сухопутных войск в течение недели обезвредила ряд БПЛА ссс рф, в частности Shahed, Орлан, Ланцет и Мерлин.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВС Украины.

ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 141 средство воздушной разведки и нападения противника, а именно следующие типы БПЛА:

Шахед-131/136 - 111 од;

Орлан 10/30 - 7 ед;

Зала - 10 ед;

Supercam - 3 ед;

«Ланцет» - 5 ед;

«Мерлин» - 2 ед;

«Молния» - 3 ед.

Напомним,

УНН передавал, что на Николаевщине уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет.

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