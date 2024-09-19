Важать більше чотирьох кілограмів кожен: у КНДІСЕ показали суббоєприпаси до ворожих ракет Х-101 (фото)
Київ • УНН
Експерти КНДІСЕ продемонстрували суббоєприпаси касетної бойової частини російських ракет Х-101. Кожен суббоєприпас важить 4-4,4 кг, а ракета містить близько 60 таких елементів.
Має форму двох півкуль з отвором для підривача на одній з них – саме так виглядає суббоєприпас касетної бойової частини російської крилатої ракети Х-101, який експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз продемонстрували УНН.
Деталі
Фахівці зазначають, що вперше інформація про зміни в стратегічних крилатих ракетах повітряного базування "Х-101" з’явилися на початку травня 2024 року, а їх перше застосування було зафіксовано вже наступного місяця. Додають, що модернізація полягає у встановлені ворогом на "Х-101" другої бойової частини – касетного типу.
Корпус суббоєприпасу додаткової бойової частини крилатої ракети "Х-101" має форму двох півкуль з отвором для підривача на одній з них. Касетна бойова частина ракети вміщує приблизно 60 таких "кульок" (суббоєприпасів), вага однієї становить приблизно 4-4,4 кг. Така модернізація призначена для збільшення радіусу ураження цілі
Додатково
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли, що оснащення ракет Х-101, окрім осколково-фугасної, касетною бойовою частиною стало можливим за рахунок зменшення паливного баку.
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін зазначав, що через брак високотехнологічних компонентів росіянам доводиться міняти високотехнологічні компоненти на ракети Х-101. Зокрема, на них вони сталять блоки наведення з безпілотників "Орлан-10".