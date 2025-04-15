Кетрін Фернандес Рандл

У Туреччині заборонили експорт до рф американської військової техніки. Обмеження стосуються понад 40 категорій товарів, важливих
для військових дій Росії в Україні.
У полі виявлено універсальний модуль планерування та корегування з російської авіабомби. Правоохоронці зазначають, що такі
боєприпаси низької якості використовуються для терору цивільного населення.
Експерти КНДІСЕ продемонстрували суббоєприпаси касетної бойової частини російських ракет Х-101. Кожен суббоєприпас важить 4-4,4
кг, а ракета містить близько 60 таких елементів.
З початку року в Україні вилучено понад 5 млн пачок цигарок та 15 виробничих ліній. БЕБ розпочало 514 кримінальних проваджень щодо
незаконного обігу підакцизних товарів, з них 351 стосується тютюнових виробів.