Туреччина блокує експорт товарів військового призначення в росію після попередження США

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10453 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 26483 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 44148 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79912 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65919 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78326 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93672 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87292 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177312 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101273 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15134 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22901 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 9888 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 7228 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 6006 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 26487 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177313 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333572 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267131 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 234 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 44150 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17945 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23090 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28791 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Туреччина блокує експорт товарів військового призначення в росію після попередження США

Київ • УНН

 • 14418 перегляди

У Туреччині заборонили експорт до рф американської військової техніки. Обмеження стосуються понад 40 категорій товарів, важливих для військових дій Росії в Україні.

Туреччина блокує експорт товарів військового призначення в росію після попередження США

Туреччина таємно заборонила експорт до росії американської військової техніки після того, як Вашингтон попередив Анкару про "наслідки", якщо вона не припинить торгівлю. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

За словами трьох осіб, безпосередньо обізнаних із ситуацією, Анкара останніми тижнями внесла зміни до своїх митних систем, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження, які Вашингтон і його західні союзники вважають життєво важливими для військових дій москви в Україні.

За словами одного зі співрозмовників, електронна митна система Туреччини більше не дає змоги експортерам відправляти партії так званих "товарів для поля бою" до росії, хоча раніше їх могли доправити туди. Аналогічні товари, що надходять з ЄС, були заблоковані раніше і залишаються такими, сказали дві людини.

Обмеження на торгівлю, які зачіпають такі деталі, як мікрочіпи і системи дистанційного керування, що використовуються у зброї, не були оголошені публічно через "політичну делікатність", сказав один зі співрозмовників.

Однак тихі заборони на експорт до росії, пов'язаний із військовою тематикою, - це остання ознака того, що Туреччина відходить від ролі "рятувального кола" від західних санкцій, яку вона взяла на себе на початку війни, пише видання.

Британія ввела "найбільші" санкції проти тіньового флоту рф17.10.2024, 14:07 • 10545 переглядiв

Турецькі банки різко скоротили бізнес із російськими контрагентами цього року після того, як США випустили указ, що погрожує санкціями проти кредиторів, які обробляють транзакції для військової машини кремля.

Туреччина запровадила обмеження на торгівлю в той момент, коли США намагаються обмежити доступ росії до західних технологій, які використовуються у військових системах москви.

Туреччина вірить, що переговори з забезпечення миру мають вестися за участю всіх сторін війни - Фідан21.10.2024, 16:11 • 17264 перегляди

Заборонені товари взяті зі списку 50 "високопріоритетних" товарів західного виробництва, які США, Велика Британія, ЄС і Японія визначили як найважливіші для російського імпорту для своєї збройової промисловості.

Серед них - передова електроніка, яка регулярно зустрічається в ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, як-от процесори та карти пам'яті, а також верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва зброї.

Вашингтон уже давно побоюється, що Туреччину використовують як посередника, через якого росія отримує доступ до товарів військового призначення, і ця підозра затьмарює відносини між двома союзниками.

Адміністрація Байдена направила до Туреччини високопоставлених чиновників, щоб змусити уряд Ердогана вжити заходів, а також запровадити санкції проти турецьких компаній за участь у торгівлі з росією.

Нагадаємо

Раніше директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УНН розповів, що росіяни у різний спосіб намагаються приховати, що використовують компоненти іноземної мікроелектроніки у своїх керованих авіаційних бомбах. Це ускладнює процес їхньої ідентифікації, проте українські фахівці все одно встановлюють походження цих комплектуючих і передають відповідну інформацію західним партнерам.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Financial Times
Європейський Союз
Кетрін Фернандес Рандл
Сполучене Королівство
Реджеп Таїп Ердоган
Японія
Туреччина
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58