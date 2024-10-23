Туреччина блокує експорт товарів військового призначення в росію після попередження США

Туреччина таємно заборонила експорт до росії американської військової техніки після того, як Вашингтон попередив Анкару про "наслідки", якщо вона не припинить торгівлю. Про це пише Financial Times, передає УНН.

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За словами трьох осіб, безпосередньо обізнаних із ситуацією, Анкара останніми тижнями внесла зміни до своїх митних систем, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження, які Вашингтон і його західні союзники вважають життєво важливими для військових дій москви в Україні.

За словами одного зі співрозмовників, електронна митна система Туреччини більше не дає змоги експортерам відправляти партії так званих "товарів для поля бою" до росії, хоча раніше їх могли доправити туди. Аналогічні товари, що надходять з ЄС, були заблоковані раніше і залишаються такими, сказали дві людини.

Обмеження на торгівлю, які зачіпають такі деталі, як мікрочіпи і системи дистанційного керування, що використовуються у зброї, не були оголошені публічно через "політичну делікатність", сказав один зі співрозмовників.

Однак тихі заборони на експорт до росії, пов'язаний із військовою тематикою, - це остання ознака того, що Туреччина відходить від ролі "рятувального кола" від західних санкцій, яку вона взяла на себе на початку війни, пише видання.

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Турецькі банки різко скоротили бізнес із російськими контрагентами цього року після того, як США випустили указ, що погрожує санкціями проти кредиторів, які обробляють транзакції для військової машини кремля.

Туреччина запровадила обмеження на торгівлю в той момент, коли США намагаються обмежити доступ росії до західних технологій, які використовуються у військових системах москви.

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Заборонені товари взяті зі списку 50 "високопріоритетних" товарів західного виробництва, які США, Велика Британія, ЄС і Японія визначили як найважливіші для російського імпорту для своєї збройової промисловості.

Серед них - передова електроніка, яка регулярно зустрічається в ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, як-от процесори та карти пам'яті, а також верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва зброї.

Вашингтон уже давно побоюється, що Туреччину використовують як посередника, через якого росія отримує доступ до товарів військового призначення, і ця підозра затьмарює відносини між двома союзниками.

Адміністрація Байдена направила до Туреччини високопоставлених чиновників, щоб змусити уряд Ердогана вжити заходів, а також запровадити санкції проти турецьких компаній за участь у торгівлі з росією.

Нагадаємо

Раніше директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УНН розповів, що росіяни у різний спосіб намагаються приховати, що використовують компоненти іноземної мікроелектроніки у своїх керованих авіаційних бомбах. Це ускладнює процес їхньої ідентифікації, проте українські фахівці все одно встановлюють походження цих комплектуючих і передають відповідну інформацію західним партнерам.