Туреччина вірить, що переговори з забезпечення миру мають вестися за участю всіх сторін війни - Фідан
Київ • УНН
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність мирних переговорів за участю всіх сторін конфлікту в Україні. Він також підкреслив важливість відновлення зернової ініціативи та перетворення Чорного моря на регіон миру.
Міністр закордонних справ Хакан Фідан заявив, що Туреччина вірить, що переговори для досягнення миру мають вестися за участю всіх сторін війни. Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.
Ми готові підтримати ініціативи для забезпечення миру. Досягнення на полі бою мають підтримуватися за столом і переговорів. Ми підтримуємо всі ініціативи миру й мир має бути метою всіх воюючих сторін. Ми віримо, що переговори мають вестися за участю всіх сторін війни
Також він зазначив, що бачить важливість та потребу в порушенні таких питань, як зернова ініціатива знову на порядок денний.
"Ми віримо і хочемо, щоб Чорне море перетворилося на регіон миру та співпраці, як найшвидше", - сказав Фідан.
Доповнення
Глава МЗС Андрій Сибіга проінформував міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про План перемоги України. Також вони обговорили важливість уникнення конкуренції мирних ініціатив та розколу світу на блоки.
У вересні цього року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що тільки дипломатичним шляхом можна завершити війну, яку рф розв’язала в Україні.