Сибіга проінформував главу МЗС Туреччини про План перемоги України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проінформував турецького колегу про План перемоги. Обговорено важливість уникнення конкуренції мирних ініціатив та підтримку Формули миру.
Глава МЗС Андрій Сибіга проінформував міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про План перемоги України. Також вони обговорили важливість уникнення конкуренції мирних ініціатив та розколу світу на блоки. Про це Сибіга повідомив під час спільної з ним пресконференції, передає УНН.
Сибіга зазначив, що для України важливо, що Туреччина підтримує формулу миру та є лідером в напрямку продовольчої безпеки. Він наголосив, що Формула миру - це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого та тривалого миру.
Сьогодні ми говорили, зокрема і про важливість уникнення конкуренції мирних ініціатив та розколу світу на блоки. Всі миролюбні держави зацікавлені у відновленні справедливого миру та поваги до статуту ООН. Я переконаний, що Туреччина здатна відіграти в цьому важливу роль. Я також проінформував турецького колегу про План перемоги, який представив Президент Зеленський
Міністр підкреслив, що План перемоги - це не заміна Формули миру, а практичний інструмент її втілення.
План перемоги України привітали очільники Міноборони низки країн НАТО17.10.24, 14:55 • 12039 переглядiв
Додамо
Сибіга розпочав візит до Туреччини.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський 16 жовтня оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.