Сибига проинформировал главу МИД Турции о Плане победы Украины

Глава МИД Андрей Сибига проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о Плане победы Украины. Также они обсудили важность избежания конкуренции мирных инициатив и раскола мира на блоки. Об этом Сибига сообщил во время совместной с ним пресс-конференции, передает УНН.

Сибига отметил, что для Украины важно, что Турция поддерживает формулу мира и является лидером в направлении продовольственной безопасности. Он отметил, что Формула мира - это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.

Сегодня мы говорили, в частности и о важности избежания конкуренции мирных инициатив и раскола мира на блоки. Все миролюбивые государства заинтересованы в восстановлении справедливого мира и уважения к уставу ООН. Я убежден, что Турция способна сыграть в этом важную роль. Я также проинформировал турецкого коллегу о Плане победы, который представил Президент Зеленский - рассказал Сибига.

Министр подчеркнул, что План победы - это не замена Формулы мира, а практический инструмент ее воплощения.

План победы Украины поздравили руководители Минобороны ряда стран НАТО

Добавим

Сибига начал визит в Турцию.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 16 октября обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.