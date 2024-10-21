Сибига проинформировал главу МИД Турции о Плане победы Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал турецкого коллегу о Плане победы. Обсуждалась важность избежания конкуренции мирных инициатив и поддержку Формулы мира.
Глава МИД Андрей Сибига проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о Плане победы Украины. Также они обсудили важность избежания конкуренции мирных инициатив и раскола мира на блоки. Об этом Сибига сообщил во время совместной с ним пресс-конференции, передает УНН.
Сибига отметил, что для Украины важно, что Турция поддерживает формулу мира и является лидером в направлении продовольственной безопасности. Он отметил, что Формула мира - это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.
Сегодня мы говорили, в частности и о важности избежания конкуренции мирных инициатив и раскола мира на блоки. Все миролюбивые государства заинтересованы в восстановлении справедливого мира и уважения к уставу ООН. Я убежден, что Турция способна сыграть в этом важную роль. Я также проинформировал турецкого коллегу о Плане победы, который представил Президент Зеленский
Министр подчеркнул, что План победы - это не замена Формулы мира, а практический инструмент ее воплощения.
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Сибига начал визит в Турцию.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский 16 октября обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.