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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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План победы Украины поздравили руководители Минобороны ряда стран НАТО

План победы Украины поздравили руководители Минобороны ряда стран НАТО

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:55  •  4460 просмотра

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Руководители Минобороны Латвии, Литвы, Великобритании, Эстонии и Швеции поддержали План победы Украины. Они призвали усилить поддержку Киева и ускорить движение Украины к членству в НАТО.

Министры обороны Латвии, Литвы, Великобритании, Эстонии и Швеции приветствовали План победы, представленный Президентом Украины Владимиром. Европейские чиновники призвали максимально усилить поддержку Киева и ускорить движение Украины к членству в Альянсе. Об этом они заявили общаясь с журналистами 17 октября перед встречей в Брюсселе, сообщает УНН со ссылкой на «Голос Америки».

Детали

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что «мы поддерживаем План победы. Мы верим, что Украина должна победить страну-агрессора. Для всех нас это важно». Также он добавил, что сейчас необходимо обсудить детали того, как Украина может быстрее пройти свой «необратимый» путь к членству в Альянсе.

Как считает литовский министр обороны Лауринас Кашчунас, Украина должна получить приглашение в НАТО «сейчас». «Я бы предоставил (приглашение) - да, абсолютно», - сказал Кашчунас, отвечая на вопрос журналистов.

Он уточнил, что приглашение к членству в Альянсе не является тождественным членству, однако, делает процесс вступления действительно необратимым.

«Приглашение является первым этапом, но это настоящая необратимость, точка невозврата, - сказал Кашчунас. - Если хотите оттолкнуть россиян от территории НАТО, даже от идеи испытать НАТО, лучший способ сделать это - поддерживать Украину всеми средствами».

Министр обороны Британии Джон Гили заявил о необходимости усилить поддержку Украины в ближайшие месяцы. «Мы должны сделать все возможное, чтобы усилить нашу поддержку Украины в следующие недели и месяцы, оказывать более сильное давление на Россию, чтобы Украина смогла победить, потому что защита Европы начинается в Украине», - сказал Гили.

«Мы обязаны поддерживать их столько, сколько потребуется», - добавил он.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что Эстония надеется на действия и следующие шаги относительно пути Украины к членству в НАТО.

«Эстония всегда говорила, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО», - сказал Певкур.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, Стокгольм «приветствует» «план победы» Зеленского и будет обсуждать его, однако пока членство Украины в Альянсе не является возможным. Впрочем Швеция продолжит поддерживать Киев.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу в будущем - как его 33-й или 34-й член. Об этом он указал перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг. 

Будет большой ошибкой: Зеленский о, том, то, если партнеры не поддержат План победы17 октября 2024, 11:16 • 5677 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
hanno-pevkurХанно Певкур
mark-ryutteМарк Рютте
latviyaЛатвия
natoNATO
bryusselБрюссель
litvaЛитва
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина