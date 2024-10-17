План перемоги України привітали очільники Міноборони низки країн НАТО

Міністри оборони Латвії, Литви, Великої Британії, Естонії та Швеції привітали План перемоги, представлений Президентом України Володимиром. Європейські чиновники закликали максимально посилити підтримку Києва й прискорити рух України до членства в Альянсі. Про це вони заявили спілкуючись з журналістами 17 жовтня перед зустріччю у Брюсселі, повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".

Деталі

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що "ми підтримуємо План перемоги. Ми віримо, що Україна має перемогти країну-агресорку. Для всіх нас це важливо". Також він додав, що наразі необхідно обговорити деталі того, як Україна може найшвидше пройти свій "незворотній" шлях до членства в Альянсі.

Як вважає литовський міністр оборони Лаурінас Кашчунас, Україна має отримати запрошення до НАТО "зараз". "Я би надав (запрошення) - так, абсолютно", - сказав Кашчунас, відповідаючи на питання журналістів.

Він уточнив, що запрошення до членства в Альянсі не є тотожним членству, однак, робить процес вступу справді незворотнім.

"Запрошення є першим етапом, але це справжня незворотність, точка неповернення, - сказав Кашчунас. - Якщо хочете відштовхнути росіян від території НАТО, навіть від ідеї випробувати НАТО, найкращий спосіб зробити це — підтримувати Україну всіма засобами".

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив про необхідність посилити підтримку України найближчими місяцями. "Ми повинні зробити все можливе, щоб посилити нашу підтримку України в наступні тижні та місяці, чинити сильніший тиск на росію, щоб Україна змогла перемогти, тому що захист Європи починається в Україні", – сказав Гілі.

"Ми зобов’язані підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", — додав він.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що Естонія сподівається на дії та наступні кроки стосовно шляху України до членства в НАТО.

"Естонія завжди говорила, що єдиною реальною гарантією безпеки для України є членство в НАТО", - сказав Певкур.

За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, Стокгольм "вітає" "план перемоги" Зеленського й буде обговорювати його, однак наразі членство України в Альянсі не є можливим. Втім Швеція продовжить підтримувати Київ.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу у майбутньому - як його 33-й або 34-й член. Про це він вказав перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер.

Буде великою помилкою: Зеленський про, те, якщо партнери не підтримають План перемоги