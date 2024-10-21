Сибіга розпочав візит до Туреччини: має провести важливі переговори
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Туреччини. Він проведе переговори щодо українсько-турецького партнерства, безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав свій візит до Туреччини, повідомили у МЗС України у понеділок у соцмережах, пише УНН.
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"Міністр Андрій Сибіга розпочав свій візит до Туреччини з вшанування пам'яті Мустафи Кемаля Ататюрка в Аніткабірі. За дорученням Президента Зеленського він проведе важливі переговори для підтвердження українсько-турецького партнерства, зміцнення безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру", - повідомили у МЗС.
Очільник МЗС відвідає Туреччину: у фокусі безпека у Чорному морі20.10.24, 15:51 • 65271 перегляд