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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3886 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сибіга розпочав візит до Туреччини: має провести важливі переговори

Київ • УНН

 • 42141 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Туреччини. Він проведе переговори щодо українсько-турецького партнерства, безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру.

Сибіга розпочав візит до Туреччини: має провести важливі переговори

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав свій візит до Туреччини, повідомили у МЗС України у понеділок у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Міністр Андрій Сибіга розпочав свій візит до Туреччини з вшанування пам'яті Мустафи Кемаля Ататюрка в Аніткабірі. За дорученням Президента Зеленського він проведе важливі переговори для підтвердження українсько-турецького партнерства, зміцнення безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру", - повідомили у МЗС.

Очільник МЗС відвідає Туреччину: у фокусі безпека у Чорному морі20.10.24, 15:51 • 65271 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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