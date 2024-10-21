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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  140190 просмотра

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Сибига начал визит в Турцию: должен провести важные переговоры

Сибига начал визит в Турцию: должен провести важные переговоры

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 08:44  •  8106 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Турцию. Он проведет переговоры по украинско-турецкому партнерству, безопасности на Черном море и достижению справедливого мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал свой визит в Турцию, сообщили в МИД Украины в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Министр Андрей Сибига начал свой визит в Турцию с чествования памяти Мустафы Кемаля Ататюрка в Аниткабире. По поручению Президента Зеленского он проведет важные переговоры для подтверждения украинско-турецкого партнерства, укрепления безопасности на Черном море и достижения справедливого мира", - сообщили в МИД.

Глава МИД посетит Турцию: в фокусе безопасность в Черном море20 октября 2024, 12:51 • 63527 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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