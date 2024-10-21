Сибига начал визит в Турцию: должен провести важные переговоры
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Турцию. Он проведет переговоры по украинско-турецкому партнерству, безопасности на Черном море и достижению справедливого мира.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал свой визит в Турцию, сообщили в МИД Украины в понедельник в соцсетях, пишет УНН.
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"Министр Андрей Сибига начал свой визит в Турцию с чествования памяти Мустафы Кемаля Ататюрка в Аниткабире. По поручению Президента Зеленского он проведет важные переговоры для подтверждения украинско-турецкого партнерства, укрепления безопасности на Черном море и достижения справедливого мира", - сообщили в МИД.
Глава МИД посетит Турцию: в фокусе безопасность в Черном море20 октября 2024, 12:51 • 63527 просмотров