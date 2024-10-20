Глава МИД посетит Турцию: в фокусе безопасность в Черном море
Киев • УНН
Андрей Сибига посетит Турцию 20-22 октября для переговоров с высокопоставленными чиновниками. Будут обсуждаться вопросы безопасности в Черном море, двустороннее сотрудничество и интеграция Украины в НАТО.
С 20 по 22 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в Турецкую Республику для проведения переговоров на высоком уровне по ключевым вопросам украинско-турецкого сотрудничества. Одним из ключевых вопросов станет безопасность мореплавания в Черном море, сообщает УНН со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.
В Анкаре запланированы переговоры главы МИД Украины с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.
"В фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореплавания в Черном море и Черноморская безопасность.
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Особое внимание переговоров будет уделено Плану победы, представленному Президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира как пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", - говорится в сообщении.
В Стамбуле Андрей Сибига также посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.
В ходе визита состоятся важные встречи министра с украинской и крымскотатарской общинами Турции. Также во время визита будут обсуждаться возможности расширения академического сотрудничества и поддержки изучения украинского языка в Турции.
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Россия регулярно осуществляет атаки на портовую инфраструктуру Одессы. Во время последней такой атаки, которая была 14 октября, были повреждены два гражданских судна. Одно из судов получило повреждения уже во второй раз.