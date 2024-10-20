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Очільник МЗС відвідає Туреччину: у фокусі безпека у Чорному морі

Київ • УНН

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Андрій Сибіга відвідає Туреччину 20-22 жовтня для переговорів з високопосадовцями. Обговорюватимуться питання безпеки у Чорному морі, двостороння співпраця та інтеграція України до НАТО.

Очільник МЗС відвідає Туреччину: у фокусі безпека у Чорному морі

З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Турецької Республіки для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці. Одним з ключових питань стане безпека мореплавства у Чорному морі, повідомляє УНН з посилання на повідомлення зовнішньополітичного відомства.

В Анкарі заплановані переговори глави МЗС України з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

"У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека. 

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Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - йдеться у повідомленні.

У Стамбулі Андрій Сибіга також відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.

У ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини. Також під час візиту обговорюватимуться можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині.

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Росія регулярно здійснює атаки на портову інфраструктуру Одеси. Під час останньої такої атаки, яка була 14 жовтня, було пошкоджено два цивільних судна. Одне з суден зазнало пошкоджень вже вдруге.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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