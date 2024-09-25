Туреччина готова бути посередником між Україною та росією для досягнення миру - Ердоган 

Туреччина готова робити усі можливі кроки зі сприяння, включно з посередництвом, для досягнення справедливого і міцного миру в Україні, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі із головою Української держави Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Про це УНН повідомляє із посиланням на управління зі зв'язків з громадськістю при президентові Туреччини.

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Як повідомляється, під час зустрічі було обговорено двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, перебіг українсько-російської війни і мирні зусилля, регіональні та глобальні питання.

Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що Туреччина" завжди вірила в те, що українсько-російську війну можна завершити шляхом діалогу, захистивши територіальну цілісність і суверенітет України," і що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення цієї мети.

Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити усі можливі кроки зі сприяння, включно з посередництвом, для досягнення справедливого і міцного миру, і що буде продовжено зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи та досягнення припинення вогню між Україною і росією, яке може відкрити двері до миру - йдеться у заяві.

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