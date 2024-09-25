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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 10:02  •  20224 просмотра

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Президент Турции Эрдоган заявил о готовности способствовать достижению справедливого мира в Украине, включая посредничество. Он подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и усилия по восстановлению зерновой инициативы.

Турция готова делать все возможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира в Украине, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в  Нью-Йорке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление по связям с общественностью при президенте Турции. 

Детали

Как сообщается, во время встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход украинско-российской войны и мирные усилия, региональные и глобальные вопросы.

Во время встречи президент Эрдоган заявил, что Турция "всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины", и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели. 

Президент Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять все возможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру

- говорится в заявлении.

Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции25 сентября 2024, 01:40 • 81432 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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