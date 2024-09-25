Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган

Турция готова делать все возможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира в Украине, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление по связям с общественностью при президенте Турции.

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Как сообщается, во время встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход украинско-российской войны и мирные усилия, региональные и глобальные вопросы.

Во время встречи президент Эрдоган заявил, что Турция "всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины", и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели.

Президент Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять все возможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру - говорится в заявлении.

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