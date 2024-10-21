Турция верит, что переговоры по обеспечению мира должны вестись с участием всех сторон войны - Фидан

Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция верит, что переговоры для достижения мира должны вестись с участием всех сторон войны. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Мы готовы поддержать инициативы для обеспечения мира. Достижения на поле боя должны поддерживаться за столом и переговоров. Мы поддерживаем все инициативы мира и мир должен быть целью всех воюющих сторон. Мы верим, что переговоры должны вестись с участием всех сторон войны - заявил Фидан.

Также он отметил, что видит важность и потребность в нарушении таких вопросов, как зерновая инициатива снова на повестку дня.

«Мы верим и хотим, чтобы Черное море превратилось в регион мира и сотрудничества, как можно быстрее», - сказал Фидан.

Дополнение

Глава МИД Андрей Сибига проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о Плане победы Украины. Также они обсудили важность избежания конкуренции мирных инициатив и раскола мира на блоки.

В сентябре этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что только дипломатическим путем можно завершить войну, которую рф развязала в Украине.