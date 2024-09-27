Ердоган: війну в Україні можна завершити лише дипломатією
Київ • УНН
Президент Туреччини Ердоган заявив, що війну в Україні можна завершити тільки дипломатичним шляхом. Він підкреслив готовність Туреччини брати участь у мирному процесі та наростити зусилля для встановлення справедливого миру.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що тільки дипломатичним шляхом можна завершити війну, яку рф розв’язала в Україні. Про це він заявив під час свого візиту до США, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Деталі
Ми сказали, що готові взяти участь у цій конференції (Саміті миру - ред.) (...) Наше бажання полягає в тому, щоб ми, як Туреччина, були залучені до цього процесу на шляху встановлення миру в регіоні. Ми та країна, яка чи не найбільше прагне справедливого миру в українсько-російській війні. Ми без вагань взяли на себе відповідальність і прагнемо миру. Цю війну можна завершити шляхом дипломатії та діалогу
Другий Саміт миру може поставити крапку у війні – Зеленський20.09.24, 16:13 • 14839 переглядiв
Він додав, що зараз, на жаль, всі сторони "не близькі до цього". Та, як наголосив Ердоган, Туреччина готова йти цим шляхом - шляхом підтримки дипломатичного врегулювання.
Якщо ми зможемо пройти цей важкий шлях і досягнемо мети, ми зробимо велику послугу людству
Він також пообіцяв наростити зусилля зі сторони Туреччини на шляху встановлення справедливого миру в Україні.
Нагадаємо
Раніше президент Ердоган заявляв, що Туреччина готова бути посередником між Україною та рф на шляху до миру.
Економічна співпраця, відбудова, безпека судноплавства: Зеленський зустрівся з президентом Туреччини 25.09.24, 04:40 • 88898 переглядiв