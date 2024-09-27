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Ердоган: війну в Україні можна завершити лише дипломатією

Ердоган: війну в Україні можна завершити лише дипломатією

Київ • УНН

 • 67642 перегляди

Президент Туреччини Ердоган заявив, що війну в Україні можна завершити тільки дипломатичним шляхом. Він підкреслив готовність Туреччини брати участь у мирному процесі та наростити зусилля для встановлення справедливого миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що тільки дипломатичним шляхом можна завершити війну, яку рф розв’язала в Україні. Про це він заявив під час свого візиту до США, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Ми сказали, що готові взяти участь у цій конференції (Саміті миру - ред.) (...) Наше бажання полягає в тому, щоб ми, як Туреччина, були залучені до цього процесу на шляху встановлення миру в регіоні. Ми та країна, яка чи не найбільше прагне справедливого миру в українсько-російській війні. Ми без вагань взяли на себе відповідальність і прагнемо миру. Цю війну можна завершити шляхом дипломатії та діалогу

- заявив Ердоган.

Другий Саміт миру може поставити крапку у війні – Зеленський20.09.24, 16:13 • 14839 переглядiв

Він додав, що зараз, на жаль, всі сторони "не близькі до цього". Та, як наголосив Ердоган, Туреччина готова йти цим шляхом - шляхом підтримки дипломатичного врегулювання.

Якщо ми зможемо пройти цей важкий шлях і досягнемо мети, ми зробимо велику послугу людству

 - зазначив турецький лідер.

Він також пообіцяв наростити зусилля зі сторони Туреччини на шляху встановлення справедливого миру в Україні.

Нагадаємо

Раніше президент Ердоган заявляв, що Туреччина готова бути посередником між Україною та рф на шляху до миру.

Економічна співпраця, відбудова, безпека судноплавства: Зеленський зустрівся з президентом Туреччини 25.09.24, 04:40 • 88898 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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