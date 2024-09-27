Ердоган: війну в Україні можна завершити лише дипломатією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що тільки дипломатичним шляхом можна завершити війну, яку рф розв’язала в Україні. Про це він заявив під час свого візиту до США, передає УНН з посиланням на Anadolu.

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Ми сказали, що готові взяти участь у цій конференції (Саміті миру - ред.) (...) Наше бажання полягає в тому, щоб ми, як Туреччина, були залучені до цього процесу на шляху встановлення миру в регіоні. Ми та країна, яка чи не найбільше прагне справедливого миру в українсько-російській війні. Ми без вагань взяли на себе відповідальність і прагнемо миру. Цю війну можна завершити шляхом дипломатії та діалогу