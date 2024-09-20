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Другий Саміт миру може поставити крапку у війні – Зеленський

Другий Саміт миру може поставити крапку у війні – Зеленський

Київ • УНН

 • 14839 перегляди

Президент України закликав посилити підтримку для проведення Саміту миру, який завершить війну. Зеленський наголосив, що мир має бути надійним, а не заморожуванням конфлікту.

Необхідно максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру – саміт, який зможе поставити крапку в цій війні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН.

Деталі

Ми маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру – саміт, який зможе поставити крапку в цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане три крапкою. І ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир – це не заморожування війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним і таким буде. Ми в цьому впевнені

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги буде обговорювати з президентом США Джо Байденом, адже рішення щодо плану залежить саме від нього. Весь план розрахований на швидкі рішення партнерів, які повинні статися, починаючи з жовтня по грудень, і не затягувати цей процес.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
yevropaЄвропа
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
ukrainaУкраїна

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