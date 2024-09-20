Другий Саміт миру може поставити крапку у війні – Зеленський
Київ • УНН
Президент України закликав посилити підтримку для проведення Саміту миру, який завершить війну. Зеленський наголосив, що мир має бути надійним, а не заморожуванням конфлікту.
Необхідно максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру – саміт, який зможе поставити крапку в цій війні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН.
Деталі
Ми маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру – саміт, який зможе поставити крапку в цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане три крапкою. І ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир – це не заморожування війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним і таким буде. Ми в цьому впевнені
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги буде обговорювати з президентом США Джо Байденом, адже рішення щодо плану залежить саме від нього. Весь план розрахований на швидкі рішення партнерів, які повинні статися, починаючи з жовтня по грудень, і не затягувати цей процес.