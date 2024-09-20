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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Второй Саммит мира может поставить точку в войне - Зеленский

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20 сентября 2024, 13:13  •  8047 просмотра

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Президент Украины призвал усилить поддержку для проведения Саммита мира, который завершит войну. Зеленский подчеркнул, что мир должен быть надежным, а не замораживанием конфликта.

Необходимо максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет три точкой. И мы все в Европе одинаково заинтересованы в мире. Мир - это не замораживание войны, не какие-либо манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет. Мы в этом уверены

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом, ведь решение по плану зависит именно от него. Весь план рассчитан на быстрые решения партнеров, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь, и не затягивать этот процесс.

Павел Башинский

Павел Башинский

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