Второй Саммит мира может поставить точку в войне - Зеленский

Необходимо максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет три точкой. И мы все в Европе одинаково заинтересованы в мире. Мир - это не замораживание войны, не какие-либо манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет. Мы в этом уверены - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом, ведь решение по плану зависит именно от него. Весь план рассчитан на быстрые решения партнеров, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь, и не затягивать этот процесс.