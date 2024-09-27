Эрдоган: войну в Украине можно завершить только дипломатией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что только дипломатическим путем можно завершить войну, которую рф развязала в Украине. Об этом он заявил во время своего визита в США, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

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Мы сказали, что готовы принять участие в этой конференции (Саммите мира - ред.) (...) Наше желание заключается в том, чтобы мы, как Турция, были вовлечены в этот процесс на пути установления мира в регионе. Мы та страна, которая больше всего стремится к справедливому миру в украинско-российской войне. Мы без колебаний взяли на себя ответственность и стремимся к миру. Эту войну можно завершить путем дипломатии и диалога - заявил Эрдоган.

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Он добавил, что сейчас, к сожалению, все стороны "не близки к этому". Но, как подчеркнул Эрдоган, Турция готова идти по этому пути - путем поддержки дипломатического урегулирования.

Если мы сможем пройти этот трудный путь и достигнем цели, мы окажем большую услугу человечеству - отметил турецкий лидер.

Он также пообещал нарастить усилия со стороны Турции на пути установления справедливого мира в Украине.

Напомним

Ранее президент Эрдоган заявлял, что Турция готова быть посредником между Украиной и рф на пути к миру.

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