Турция блокирует экспорт товаров военного назначения в россию после предупреждения США

Турция тайно запретила экспорт в россию американской военной техники после того, как Вашингтон предупредил Анкару о "последствиях", если она не прекратит торговлю. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

По словам трех человек, непосредственно знакомых с ситуацией, Анкара в последние недели внесла изменения в свои таможенные системы, чтобы заблокировать экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые Вашингтон и его западные союзники считают жизненно важными для военных действий москвы в Украине.

По словам одного из собеседников, электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять партии так называемых "товаров для поля боя" в россию, хотя ранее они могли быть доставлены туда. Аналогичные товары, поступающие из ЕС, были заблокированы ранее и остаются таковыми, сказали два человека.

Ограничения на торговлю, которые затрагивают такие детали, как микрочипы и системы дистанционного управления и используются в оружии, не были объявлены публично из-за "политической деликатности", сказал один из собеседников.

Однако тихие запреты на экспорт в Россию, связанный с военной тематикой, - это последний признак того, что Турция отходит от роли "спасательного круга" от западных санкций, которую она взяла на себя в начале войны, пишет издание.

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Турецкие банки резко сократили бизнес с российскими контрагентами в этом году после того, как США выпустили указ, угрожающий санкциями против кредиторов, обрабатывающих транзакции для военной машины кремля.

Турция ввела ограничения на торговлю в тот момент, когда США пытаются ограничить доступ россии к западным технологиям, которые используются в военных системах москвы.

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Запрещенные товары взяты из списка 50 "высокоприоритетных" товаров западного производства, которые США, Великобритания, ЕС и Япония определили как важнейшие для российского импорта для своей оружейной промышленности.

Среди них - передовая электроника, которая регулярно встречается в ракетах и беспилотниках, сбитых в Украине, например процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства оружия.

Вашингтон уже давно опасается, что Турция используется в качестве посредника, через которого россия получает доступ к товарам военного назначения, и это подозрение омрачает отношения между двумя союзниками.

Администрация Байдена направила в Турцию высокопоставленных чиновников, чтобы заставить правительство Эрдогана принять меры, а также ввести санкции против турецких компаний за участие в торговле с россией.

Напомним

Ранее директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН рассказал, что россияне различными способами пытаются скрыть, что используют компоненты иностранной микроэлектроники в своих управляемых авиационных бомбах. Это затрудняет процесс их идентификации, однако украинские специалисты все равно устанавливают происхождение этих комплектующих и передают соответствующую информацию западным партнерам.