Кэтрин Фернандес Рандл

Почти миллиард гривен - именно на такую сумму в Украине изъяли нелегальных табачных изделий и оборудование для их производства

С начала года в Украине изъято более 5 млн пачек сигарет и 15 производственных линий. БЭБ начало 514 уголовных производств по незаконному обороту подакцизных товаров, из них 351 касается табачных изделий.