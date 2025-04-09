Кэтрин Фернандес Рандл

В Турции запретили экспорт в рф американской военной техники. Ограничения касаются более 40 категорий товаров, важных для военных
действий россии в Украине.
В поле обнаружен универсальный модуль планирования и корректировки с российской авиабомбы. Правоохранители отмечают, что такие
боеприпасы низкого качества используются для террора гражданского населения.
Эксперты КНИИСЭ продемонстрировали суббоеприпасы кассетной боевой части российских ракет Х-101. Каждый суббоеприпас весит 4-4,4
кг, а ракета содержит около 60 таких элементов.
С начала года в Украине изъято более 5 млн пачек сигарет и 15 производственных линий. БЭБ начало 514 уголовных производств по
незаконному обороту подакцизных товаров, из них 351 касается табачных изделий.