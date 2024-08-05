В Украине с начала этого года правоохранители изъяли нелегальных табачных изделий и оборудования для их производства почти на миллиард гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

В частности, речь идет о более чем пяти миллионах пачек сигарет и 15 промышленных линий для производства табачных изделий.

"По результатам проведенных обысков и осмотров детективы БЭБ изъяли из незаконного оборота более 5,1 млн пачек сигарет, 309 тыс. штук электронных сигарет, почти 300 тыс. кг табака, 15 промышленных производственных линий. Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет почти 950 млн грн", - говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.

В БЭБ добавили, что с начала 2024 года детективы Бюро экономической безопасности начали досудебное расследование в 514 уголовных производствах в сфере незаконного оборота подакцизных товаров, из них 351 дело касалось табачных изделий.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что лишь неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности. Следовательно, борьба с теневым рынком табака является общей и комплексной задачей.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки-производители табачной продукции-это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не терпели убытков от подделок. Ведь, если будет меньше подделок – производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.