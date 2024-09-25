Правоохранители показали, как выглядят «крылья» российских авиабомб, которыми россия ежедневно атакует Харьков

На Харьковщине правоохранители в поле обнаружили российский универсальный модуль планирования и корректировки с авиабомбы, которая летела на областной центр. Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Детали

Вот так выглядит тот самый УМПК. Модуль планирования и коррекции - «крылья», которые россияне цепляют на свои авиабомбы и терроризируют Харьков и область. Этот российский модуль нашли прямо в поле в пригороде, он буквально развалился «на ходу» - крылья полетели отдельно от бомбы - написал Болвинов.

Он пояснил, что таких боеприпасов у россиян довольно много, но все они низкого качества - поэтому ими невозможно бить четко в цель.

Благодаря модулю бомба, выпущенная из Белгородщины, может преодолеть расстояние до ста километров, а жертвой может стать любой. (...) эти боеприпасы просто летят куда угодно по городу, и россиянам безразлично, куда именно они попадут. Их главная цель - террор, жертвы среди гражданских и запугивание - заявил Болвинов.

Дополнение

Директор КНИИСЭ сообщил, что российское оружие содержит иностранные компоненты в высокотехнологичных частях. Эксперты наблюдают изменения в компоновке, что свидетельствует о локальном производстве из имеющихся деталей.

Абсолютно все типы российского оружия, а именно различных типов дронов и ракет, в своей высокотехнологичной части содержат компоненты иностранного, не российского производства. Речь идет о системах управления, наведения, навигации ракет, то есть все те основные части, которые непосредственно отвечают за полеты ракет - рассказал Александр Рувин.

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