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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители показали, как выглядят «крылья» российских авиабомб, которыми россия ежедневно атакует Харьков

Правоохранители показали, как выглядят «крылья» российских авиабомб, которыми россия ежедневно атакует Харьков

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 19:24  •  2577 просмотра

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В поле обнаружен универсальный модуль планирования и корректировки с российской авиабомбы. Правоохранители отмечают, что такие боеприпасы низкого качества используются для террора гражданского населения.

На Харьковщине правоохранители в поле обнаружили российский универсальный модуль планирования и корректировки с авиабомбы, которая летела на областной центр. Об этом рассказал начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Детали

Вот так выглядит тот самый УМПК. Модуль планирования и коррекции - «крылья», которые россияне цепляют на свои авиабомбы и терроризируют Харьков и область. Этот российский модуль нашли прямо в поле в пригороде, он буквально развалился «на ходу» - крылья полетели отдельно от бомбы

- написал Болвинов.

Он пояснил, что таких боеприпасов у россиян довольно много,  но все они низкого качества - поэтому ими невозможно бить четко в цель. 

Благодаря модулю бомба, выпущенная из Белгородщины, может преодолеть расстояние до ста километров, а жертвой может стать любой. (...) эти боеприпасы просто летят куда угодно по городу, и россиянам безразлично, куда именно они попадут. Их главная цель - террор, жертвы среди гражданских и запугивание

- заявил Болвинов. 

Дополнение

Директор КНИИСЭ сообщил, что российское оружие содержит иностранные компоненты в высокотехнологичных частях. Эксперты наблюдают изменения в компоновке, что свидетельствует о локальном производстве из имеющихся деталей.

Абсолютно все типы российского оружия, а именно различных типов дронов и ракет, в своей высокотехнологичной части содержат компоненты иностранного, не российского производства. Речь идет о системах управления, наведения, навигации ракет, то есть все те основные части, которые непосредственно отвечают за полеты ракет

- рассказал Александр Рувин.

У россии есть секретный проект ударных дронов в Китае - Reuters25 сентября 2024, 14:18 • 13125 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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