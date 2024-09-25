Правоохоронці показали, як виглядають "крила" російських авіабомб, якими росія щодня атакує Харків

На Харківщині правоохоронці у полі виявили російський універсальний модуль планерування та корегування з авіабомби, що летіла на обласний центр. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов, передає УНН.

Деталі

Ось так виглядає той самий УМПК. Модуль планування та корекції - "крила", які росіяни чіпляють на свої авіабомби та тероризують Харків і область. Цей російський модуль знайшли просто в полі в передмісті, він буквально розвалився "на ходу" - крила полетіли окремо від бомби - написав Болвінов.

Він пояснив, що таких боєприпасів у росіян доводі багато, але всі вони низької якості - тож ними неможливо бити чітко в ціль.

Завдяки модулю бомба, випущена з Бєлгородщини, може подолати відстань до ста кілометрів, а жертвою може стати будь-хто. (...) ці боєприпаси просто летять куди завгодно по місту, і росіянам байдуже, куди саме вони поцілять. Їхня головна мета - терор, жертви серед цивільних та залякування - заявив Болвінов.

Доповнення

Директор КНДІСЕ повідомив, що російська зброя містить іноземні компоненти у високотехнологічних частинах. Експерти спостерігають зміни в компонуванні, що свідчить про локальне виробництво з наявних деталей.

Абсолютно всі типи російської зброї, а саме різних типів дронів і ракет, у своїй високотехнологічній частині містять компоненти іноземного, не російського виробництва. Йдеться про системи керування, наведення, навігації ракет, тобто всі ті основні частини, які безпосередньо відповідають за польоти ракет − розповів Олександр Рувін.

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