Правоохоронці показали, як виглядають "крила" російських авіабомб, якими росія щодня атакує Харків
Київ • УНН
У полі виявлено універсальний модуль планерування та корегування з російської авіабомби. Правоохоронці зазначають, що такі боєприпаси низької якості використовуються для терору цивільного населення.
На Харківщині правоохоронці у полі виявили російський універсальний модуль планерування та корегування з авіабомби, що летіла на обласний центр. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов, передає УНН.
Деталі
Ось так виглядає той самий УМПК. Модуль планування та корекції - "крила", які росіяни чіпляють на свої авіабомби та тероризують Харків і область. Цей російський модуль знайшли просто в полі в передмісті, він буквально розвалився "на ходу" - крила полетіли окремо від бомби
Він пояснив, що таких боєприпасів у росіян доводі багато, але всі вони низької якості - тож ними неможливо бити чітко в ціль.
Завдяки модулю бомба, випущена з Бєлгородщини, може подолати відстань до ста кілометрів, а жертвою може стати будь-хто. (...) ці боєприпаси просто летять куди завгодно по місту, і росіянам байдуже, куди саме вони поцілять. Їхня головна мета - терор, жертви серед цивільних та залякування
Доповнення
Директор КНДІСЕ повідомив, що російська зброя містить іноземні компоненти у високотехнологічних частинах. Експерти спостерігають зміни в компонуванні, що свідчить про локальне виробництво з наявних деталей.
Абсолютно всі типи російської зброї, а саме різних типів дронів і ракет, у своїй високотехнологічній частині містять компоненти іноземного, не російського виробництва. Йдеться про системи керування, наведення, навігації ракет, тобто всі ті основні частини, які безпосередньо відповідають за польоти ракет
росія має секретний проект ударних дронів у Китаї - Reuters25.09.24, 17:18 • 17086 переглядiв