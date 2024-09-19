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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 08:46  •  80656 просмотра

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Эксперты КНИИСЭ продемонстрировали суббоеприпасы кассетной боевой части российских ракет Х-101. Каждый суббоеприпас весит 4-4,4 кг, а ракета содержит около 60 таких элементов.

Имеет форму двух полушарий с отверстием для взрывателя на одном из них - именно так выглядит суббоеприпас кассетной боевой части российской крылатой ракеты Х-101, который эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продемонстрировали УНН.

Детали

Специалисты отмечают, что впервые информация об изменениях в стратегических крылатых ракетах воздушного базирования "Х-101" появились в начале мая 2024 года, а их первое применение было зафиксировано уже в следующем месяце. Добавляют, что модернизация заключается в установке врагом на "Х-101" второй боевой части - кассетного типа.

Корпус суббоеприпаса дополнительной боевой части крылатой ракеты "Х-101" имеет форму двух полушарий с отверстием для взрывателя на одном из них. Кассетная боевая часть ракеты вмещает примерно 60 таких "шариков" (суббоеприпасов), вес одного составляет примерно 4-4,4 кг. Такая модернизация предназначена для увеличения радиуса поражения цели

- рассказали эксперты КНИИСЭ.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, что оснащение ракет Х-101, кроме осколочно-фугасной, кассетной боевой частью стало возможным за счет уменьшения топливного бака.

Директор КНИИСЭ Александр Рувин отмечал, что из-за нехватки высокотехнологичных компонентов россиянам приходится менять высокотехнологичные компоненты на ракеты Х-101. В частности, на них они сталят блоки наведения с беспилотников "Орлан-10".

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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