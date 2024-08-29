Ворог вперше бив по Україні "Калібрами" з касетною бойовою частиною: у КНДІСЕ розповіли нові подробиці нещодавнього масованого ракетного удару

ukenru
15:22 • 15076 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 27447 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 50480 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 54264 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 98563 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146702 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185542 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270392 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166576 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142222 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 49890 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 107910 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 88980 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 73632 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 65908 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 50452 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 138598 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270385 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203667 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232732 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10028 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25298 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 27918 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31854 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 49890 перегляди
Актуальне
Ворог вперше бив по Україні "Калібрами" з касетною бойовою частиною: у КНДІСЕ розповіли нові подробиці нещодавнього масованого ракетного удару

Ворог вперше бив по Україні "Калібрами" з касетною бойовою частиною: у КНДІСЕ розповіли нові подробиці нещодавнього масованого ракетного удару

Київ • УНН

 • 82416 перегляди

Експерти КНДІСЕ розповіли нові подробиці нещодавнього масованого ракетного удару.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рф вперше атакувала ракетами з касетними суббоєприпасами розподільчі підстанції України. Які саме типи ракет ворог споряджає такою бойовою частиною, чим небезпечні суббоєприпаси, у яких ракетах вони застосувалися вперше, а в яких ракетах ворог сумістив касетні боєприпаси з осколково-фугасними – розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України в коментарі УНН.

Деталі

Експерти зазначили, що у переважній більшості типів ракет, які росія застосовує проти України під час масованих атак, досі містилися фугасна та осколково-фугасна бойові частини. Такий тип бойової частини був характерний для "Іскандерів", "Калібрів", "Кинджалів" та ракет Х-101.

"У січні-березні 2024 року вперше з'явилася інформація, яка згодом практичним застосуванням, модернізованої Х-101 із двома бойовими частинами, одна з яких - касетна, а інша - осколково-фугасна (фугасна). Встановлення додаткової бойової частини стало можливим завдяки зменшенню розміру паливного бака. Також визначено застосування ракет типу "Калібр" із касетною бойовою частиною, чого раніше не фіксувалося", - розповіли експерти КНДІСЕ.

Фахівці зазначили, що ці бойові частини ракет мають різний принцип дії.

"Касетна бойова частина складається з основного контейнера (касети), всередині якого містяться декілька десятків суббоєприпасів. Після викиду касети ці суббоєприпаси розлітаються на великій площі та детонують на землі або в повітрі. Кожен суббоєприпас може вражати окремі цілі, що забезпечує високий ступінь ураження на широкій площі. Тобто, основна мета касетної бойової частини полягає в ураженні великої кількості розосереджених цілей. Натомість, осколково-фугасна бойова частина є однокомпонентним боєприпасом, який має оболонку, наповнену вибуховою речовиною. Цей тип бойової частини під час вибуху створює осколки від оболонки та вибухову хвилю. Принцип дії наступний: при вибуху осколково-фугасного боєприпасу утворюється вибухова хвиля, яка має сильну ударну дію, а також велика кількість осколків, що розлітаються у всі боки, вражаючи все, що знаходить у зоні дії", - пояснили експерти.

За словами спеціалістів, обидва типи бойових частин несуть велику небезпеку. До того ж, суббоєприпаси з касетних бойових частин можуть не вибухнути при ударі, перетворюючись на вибухонебезпечні предмети, що залишаються такими протягом тривалого часу. Тому експерти нагадують, що на місцях подій громадянам слід бути особливо уважними та насамперед дати виконати належним чином роботу усіх відповідних служб та органів для перевірки території.

"Впродовж останнього часу ми, дійсно, відзначаємо більшу кількість застосувань зброї з касетними боєприпасами. Чи може це бути ознакою виснаження інших типів озброєння або прагнення використати зброю, яка залишалася в запасі, наразі невідомо. Водночас ці факти, як і всі дії росії в контексті повномасштабного воєнного вторгнення, є повним ігноруванням міжнародних договорів та угод, які повинні мати політичні та юридичні наслідки", - підсумували фахівці КНДІСЕ.

"Кинджал" та модернізовані ракети "Х-101": директор КНДІСЕ Олександр Рувін повідомив, чим ворог бив по Україні 26 серпня26.08.24, 16:09 • 127086 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29