Ворог вперше бив по Україні "Калібрами" з касетною бойовою частиною: у КНДІСЕ розповіли нові подробиці нещодавнього масованого ракетного удару

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рф вперше атакувала ракетами з касетними суббоєприпасами розподільчі підстанції України. Які саме типи ракет ворог споряджає такою бойовою частиною, чим небезпечні суббоєприпаси, у яких ракетах вони застосувалися вперше, а в яких ракетах ворог сумістив касетні боєприпаси з осколково-фугасними – розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України в коментарі УНН.

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Експерти зазначили, що у переважній більшості типів ракет, які росія застосовує проти України під час масованих атак, досі містилися фугасна та осколково-фугасна бойові частини. Такий тип бойової частини був характерний для "Іскандерів", "Калібрів", "Кинджалів" та ракет Х-101.

"У січні-березні 2024 року вперше з'явилася інформація, яка згодом практичним застосуванням, модернізованої Х-101 із двома бойовими частинами, одна з яких - касетна, а інша - осколково-фугасна (фугасна). Встановлення додаткової бойової частини стало можливим завдяки зменшенню розміру паливного бака. Також визначено застосування ракет типу "Калібр" із касетною бойовою частиною, чого раніше не фіксувалося", - розповіли експерти КНДІСЕ.

Фахівці зазначили, що ці бойові частини ракет мають різний принцип дії.

"Касетна бойова частина складається з основного контейнера (касети), всередині якого містяться декілька десятків суббоєприпасів. Після викиду касети ці суббоєприпаси розлітаються на великій площі та детонують на землі або в повітрі. Кожен суббоєприпас може вражати окремі цілі, що забезпечує високий ступінь ураження на широкій площі. Тобто, основна мета касетної бойової частини полягає в ураженні великої кількості розосереджених цілей. Натомість, осколково-фугасна бойова частина є однокомпонентним боєприпасом, який має оболонку, наповнену вибуховою речовиною. Цей тип бойової частини під час вибуху створює осколки від оболонки та вибухову хвилю. Принцип дії наступний: при вибуху осколково-фугасного боєприпасу утворюється вибухова хвиля, яка має сильну ударну дію, а також велика кількість осколків, що розлітаються у всі боки, вражаючи все, що знаходить у зоні дії", - пояснили експерти.

За словами спеціалістів, обидва типи бойових частин несуть велику небезпеку. До того ж, суббоєприпаси з касетних бойових частин можуть не вибухнути при ударі, перетворюючись на вибухонебезпечні предмети, що залишаються такими протягом тривалого часу. Тому експерти нагадують, що на місцях подій громадянам слід бути особливо уважними та насамперед дати виконати належним чином роботу усіх відповідних служб та органів для перевірки території.

"Впродовж останнього часу ми, дійсно, відзначаємо більшу кількість застосувань зброї з касетними боєприпасами. Чи може це бути ознакою виснаження інших типів озброєння або прагнення використати зброю, яка залишалася в запасі, наразі невідомо. Водночас ці факти, як і всі дії росії в контексті повномасштабного воєнного вторгнення, є повним ігноруванням міжнародних договорів та угод, які повинні мати політичні та юридичні наслідки", - підсумували фахівці КНДІСЕ.

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