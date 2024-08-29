Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рф впервые атаковала ракетами с кассетными суббоеприпасами распределительные подстанции Украины. Какие именно типы ракет враг снаряжает такой боевой частью, чем опасны суббоеприпасы, в каких ракетах они применились впервые, а в каких ракетах враг совместил кассетные боеприпасы с осколочно-фугасными - рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины в комментарии УНН.

Детали

Эксперты отметили, что в подавляющем большинстве типов ракет, которые россия применяет против Украины во время массированных атак, до сих пор содержались фугасная и осколочно-фугасная боевые части. Такой тип боевой части был характерен для "Искандеров", "Калибров", "Кинжалов" и ракет Х-101.

"В январе-марте 2024 года впервые появилась информация, которая впоследствии практическим применением, модернизированной Х-101 с двумя боевыми частями, одна из которых - кассетная, а другая - осколочно-фугасная (фугасная). Установка дополнительной боевой части стала возможной благодаря уменьшению размера топливного бака. Также определено применение ракет типа "Калибр" с кассетной боевой частью, чего ранее не фиксировалось", - рассказали эксперты КНИИСЭ.

Специалисты отметили, что эти боевые части ракет имеют разный принцип действия.

"Кассетная боевая часть состоит из основного контейнера (кассеты), внутри которого содержатся несколько десятков суббоеприпасов. После выброса кассеты эти суббоеприпасы разлетаются на большой площади и детонируют на земле или в воздухе. Каждый суббоеприпас может поражать отдельные цели, что обеспечивает высокую степень поражения на широкой площади. То есть, основная цель кассетной боевой части заключается в поражении большого количества рассредоточенных целей. При этом осколочно-фугасная боевая часть является однокомпонентным боеприпасом, который имеет оболочку, наполненную взрывчатым веществом. Этот тип боевой части при взрыве создает осколки от оболочки и взрывную волну. Принцип действия следующий: при взрыве осколочно-фугасного боеприпаса образуется взрывная волна, которая имеет сильное ударное действие, а также большое количество осколков, которые разлетаются во все стороны, поражая все, что находит в зоне действия", - пояснили эксперты.

По словам специалистов, оба типа боевых частей несут большую опасность. К тому же, суббоеприпасы из кассетных боевых частей могут не взорваться при ударе, превращаясь во взрывоопасные предметы, которые остаются таковыми в течение длительного времени. Поэтому эксперты напоминают, что на местах событий гражданам следует быть особенно внимательными и прежде всего дать выполнить должным образом работу всех соответствующих служб и органов для проверки территории.

"В последнее время мы, действительно, отмечаем большее количество применений оружия с кассетными боеприпасами. Может ли это быть признаком истощения других типов вооружения или стремление использовать оружие, которое оставалось в запасе, пока неизвестно. В то же время эти факты, как и все действия россии в контексте полномасштабного военного вторжения, являются полным игнорированием международных договоров и соглашений, которые должны иметь политические и юридические последствия", - подытожили специалисты КНИИСЭ.

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