Украина передала США доказательства использования западной электроники в российских БПЛА

ukenru
Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
13:45 • 16101 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
12:28 • 35615 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
12:20 • 55147 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
09:45 • 113142 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 146113 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 171585 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 194190 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 271029 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166259 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 147522 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

 • 148200 просмотра
В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

 • 151461 просмотра
Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

 • 151487 просмотра
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

 • 170584 просмотра
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

08:19 • 152057 просмотра
публикации
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

13:45 • 16101 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 271029 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 186027 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 204945 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 211992 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

13:39 • 7180 просмотра
Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

11:58 • 31257 просмотра
"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

11:32 • 31640 просмотра
Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

10:31 • 76406 просмотра
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

08:19 • 152057 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украина передала США доказательства использования западной электроники в российских БПЛА

Украина передала США доказательства использования западной электроники в российских БПЛА

Киев  •  УНН

 • 5551 просмотра

Read in English

Украинские военные эксперты предоставили США доказательства использования западных компонентов в российском оружии. Обнаружены иностранные детали в БПЛА "Орлан-10", включая системы наведения и навигации.

Украинские военные эксперты предоставили американским коллегам убедительные доказательства использования западных электронных компонентов в российском оружии, которое наносит удары по гражданской инфраструктуре, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Главная инспекция Министерства обороны Украины вместе с Технической инспекцией МОУ наладили системное сотрудничество с Офисом Генерального инспектора МО США. Регулярные встречи сторон направлены на контроль безопасности помощи ВС Украины и формирование санкционной политики в отношении иностранных компаний, чья продукция обнаружена в российском вооружении.

Во время встречи представители научно-исследовательского учреждения ВСУ представили для Службы уголовных расследований Офиса Генерального инспектора МО США подробный анализ импортируемой электроники в российских вооружениях. В частности, речь шла о российских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", в которых обнаружены иностранные компоненты, а именно:

- системы наведения

- навигационные модули

- блоки управления

- вычислительные устройства

"Украинская сторона передала полную информацию о комплектующих, включая фотоматериалы, серийные номера, данные о странах происхождения и названия компаний-производителей, подтверждающие системное использование западных технологий в производстве российской военной техники. Представители США проявили значительный интерес к предоставленным материалам", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, американская сторона подчеркнула важность подобных встреч и углубленного сотрудничества в рамках установленного Меморандума о взаимопонимании между инспекционными службами оборонных ведомств США и Украины. Представители Офиса Генерального инспектора МО США добавили, что это должно создать основу для усиления санкционного давления и перекрытия каналов поставки электронной продукции, которая может использоваться в военных преступлениях. 

"Продукция западных производителей электроники фактически используется россией для совершения военных преступлений, нарушения международного права и осуществления террористических ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины. Раскрытие путей поставки подсанкционных товаров от производителя в руки убийц - задача для всех демократических стран мира", - отметил заместитель начальника Технической инспекции Минобороны Украины полковник Олег Лавров.

Ранее

Утром по Украине была объявлена тревога на фоне взлета вражеских МиГ-31К.

Силы обороны Украины сбили 5 из 5 баллистических ракет и 40 из 65 БПЛА, запущенных армией рф в ночь на 20 декабря и сегодня утром. Еще 20 беспилотников потеряны локально.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
orlan-10Орлан-10
mih-31-mikoianaМиГ-31
ukrainaУкраина