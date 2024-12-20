Украина передала США доказательства использования западной электроники в российских БПЛА
Киев • УНН
Украинские военные эксперты предоставили США доказательства использования западных компонентов в российском оружии. Обнаружены иностранные детали в БПЛА "Орлан-10", включая системы наведения и навигации.
Украинские военные эксперты предоставили американским коллегам убедительные доказательства использования западных электронных компонентов в российском оружии, которое наносит удары по гражданской инфраструктуре, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Главная инспекция Министерства обороны Украины вместе с Технической инспекцией МОУ наладили системное сотрудничество с Офисом Генерального инспектора МО США. Регулярные встречи сторон направлены на контроль безопасности помощи ВС Украины и формирование санкционной политики в отношении иностранных компаний, чья продукция обнаружена в российском вооружении.
Во время встречи представители научно-исследовательского учреждения ВСУ представили для Службы уголовных расследований Офиса Генерального инспектора МО США подробный анализ импортируемой электроники в российских вооружениях. В частности, речь шла о российских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", в которых обнаружены иностранные компоненты, а именно:
- системы наведения
- навигационные модули
- блоки управления
- вычислительные устройства
"Украинская сторона передала полную информацию о комплектующих, включая фотоматериалы, серийные номера, данные о странах происхождения и названия компаний-производителей, подтверждающие системное использование западных технологий в производстве российской военной техники. Представители США проявили значительный интерес к предоставленным материалам", - сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, американская сторона подчеркнула важность подобных встреч и углубленного сотрудничества в рамках установленного Меморандума о взаимопонимании между инспекционными службами оборонных ведомств США и Украины. Представители Офиса Генерального инспектора МО США добавили, что это должно создать основу для усиления санкционного давления и перекрытия каналов поставки электронной продукции, которая может использоваться в военных преступлениях.
"Продукция западных производителей электроники фактически используется россией для совершения военных преступлений, нарушения международного права и осуществления террористических ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины. Раскрытие путей поставки подсанкционных товаров от производителя в руки убийц - задача для всех демократических стран мира", - отметил заместитель начальника Технической инспекции Минобороны Украины полковник Олег Лавров.
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