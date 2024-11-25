Армия рф сегодня ударила по Одесской области двумя ракетами "Искандер-М" - Воздушные силы
Киев • УНН
Оккупанты выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М" по Одесской области, одну из них сбили. Также ПВО уничтожила 5 вражеских разведывательных дронов на юге.
Сегодня российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", одна из которых была сбита противовоздушной обороной юга Украины, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
Кроме того, по данным Воздушных сил, на южном направлении уничтожено пять разведывательных беспилотников - два БпЛА "Орлан" и по одному "Феникс", "Мерлин-ВР" и "Supercam".
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Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил подробности о второй вражеской атаке на Одесскую область.
"Вражеская ракета попала в поле на юге области. К счастью, люди и объекты инфраструктуры не пострадали", - сообщил Кипер.
Удар рф по Одессе: уже 11 пострадавших, восемь из которых в стационаре - Кипер25 нояб. 2024, 12:03 • 13209 просмотров