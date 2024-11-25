Удар рф по Одессе: уже 11 пострадавших, восемь из которых в стационаре - Кипер
Киев • УНН
В результате российского удара по центру Одессы пострадали 11 человек. Восемь человек находятся в стационаре, одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести.
В результате сегодняшнего удара армии рф по центру Одессы уже известно об 11 пострадавших, восемь из которых - находятся на стационарном лечении, рассказал в понедельник глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Количество пострадавших в результате российской ракетной атаки увеличилось до 11 человек. На месте была оказана помощь двум людям. На стационарном лечении остается 8 раненых: одна женщина в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Также один пострадавший продолжает лечение амбулаторно. Наши медики делают все возможное, чтобы сохранить здоровье и жизнь каждого
Глава ОВА в очередной раз призвал спускаться в ближайшие укрытия при объявлении воздушной тревоги.
россияне нанесли ракетный удар по центру Одессы, есть пострадавшие - ОВА25 нояб. 2024, 08:49 • 10342 просмотра