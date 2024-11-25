россияне нанесли ракетный удар по центру Одессы, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
Российские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома
Напомним
В Одессе прогремел взрыв на фоне предупреждения о ракетной угрозе.