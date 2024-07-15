14-15 июля 2024 года противовоздушная оборона Украины на юге уничтожила 8 российских разведывательных беспилотников, среди которых 6 "Орлан-10" и 2 БПЛА "ЗАЛА".
Противовоздушная оборона на юге сегодня уничтожила уже 4 российских разведывательных беспилотников, а за 14 июля еще четыре, сообщили в понедельник Воздушные силы ВС Украины, пишет УНН.
С начала суток 15 июля 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 4 разведывательных беспилотника - три "Орлан-10" и один "ZALA"
А за прошедшие сутки, 14 июля 2024 года, в рамках противодействия вражеской разведдеятельности на юге, как отмечается, уничтожено 4 вражеских БпЛА - три - "Орлан-10" и один "ZALA".
Напомним
Ранее ВС ВСУ сообщали о возможной работе нашей ПВО по вражескому БПЛА в Одесской области.