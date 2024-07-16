Воздушные силы: с вечера уничтожены два "шахеда", еще два локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси

Противовоздушная оборона Украины уничтожила 2 ударных беспилотника типа Shahed, еще 2 "шахеды" были локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси, а 8 разведывательных беспилотников были сбиты на юге и востоке Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

С вечера 15 июля и в течение суток 16 июля 2024 года противовоздушной обороной уничтожено два ударных БпЛА типа "Shahed", еще два "Шахеда" локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси - отметили в ПС ВСУ в Telegram.

Также сообщается, что на южном и восточном направлениях сбито восемь разведывательных БпЛА: 4 - Орлан-10, 2 - ZALA, 1 - Supercam и один - неустановленного типа.

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