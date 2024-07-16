Киевскую область ночью враг атаковал дронами, из-за обломков есть повреждения
Киев • УНН
Враг атаковал Киевскую область беспилотниками ночью, были задействованы силы ПВО, жертв среди гражданского населения и повреждений критической инфраструктуры нет, обломки беспилотников упали в 2 районах, повредив 2 нежилых здания и вызвав небольшой пожар.
Российские войска ночью атаковали Киевскую область беспилотниками, были задействованы силы ПВО, жертв и повреждений критической инфраструктуры нет, обломки упали в 2 районах, повредив 2 нежилых здания и вызвав небольшой пожар, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Детали
"Ночью враг атаковал наш регион ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги объявлялся дважды и продолжался почти всю ночь", - указал Кравченко в Facebook.
Он отметил, что в области работали силы ПВО.
"Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. Падение обломков дронов фиксируются в 2 районах", - сообщил Кравченко.
По его словам, в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. "Пожар оперативно ликвидирован. Повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна, посечены фасады", - отметил он.
Также, по его данным, зафиксировано падение обломков вне населенных пунктов на открытой местности.
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