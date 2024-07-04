В Киевской области активизировали системы противовоздушной обороны, сообщает Киевская областная военная администрация.
В Киевской области работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевская область!
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
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Воздушные Силы ВСУ проинформировали об обнаружении вражеских БпЛА в северной части Киевской области.