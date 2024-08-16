На юге ночью сбили 2 "шахеда", боевая работа ПВО велась в Николаевской области
Киев • УНН
В ночь на 16 августа ПВО сбила 2 "Шахеды" на юге Украины. 15 августа уничтожено 2 разведывательных и 4 ударных БПЛА. На Николаевщине враг атаковал общину двумя FPV-дронами, пострадавших нет.
На юге Украины ночью сбили 2 вражеских ударных дрона типа Shahed, сообщили в воздушном командовании "Юг". Как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, боевая работа ПВО велась в том числе в Николаевской области, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 16 августа 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 ударных беспилотника "Shahed-136/131" За прошедшие сутки, 15 августа 2024 года, уничтожено 2 разведывательных БПЛА - "Орлан-10" и "Supercam", а также 4 ударных БПЛА "Ланцет", - сообщили в ВК "Юг" в Facebook.
По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram, в частности, велась боевая работа силами и средствами противовоздушной обороны в ночь на 16 августа и в Николаевской области.
Также, по данным Кима, вчера, 15 августа, в 06:59 и 09:08 враг атаковал двумя FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.
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