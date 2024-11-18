Атака рф на Одессу: в Воздушных силах рассказали, что сбили "Искандер"
Киев • УНН
В Одессе силы ПВО сбили российскую баллистическую ракету «Искандер-М», но ее обломки упали в жилом районе. В результате падения погибли 8 человек, среди которых медики и полицейские.
В Одессе сегодня, 18 ноября, силы противовоздушной обороны сбили российскую баллистическую ракету "Искандер-М", впрочем из-за ее падения есть погибшие и пострадавшие. Об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ, передает УНН.
В 11.57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя. Есть погибшие и раненые
Кроме того, как сообщается, в 11.45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который предположительно был направлен, для осуществления воздушной разведки.
"Враг коварный и безжалостный... Одесса постоянно под прицелом оккупантов - террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная что будут жертвы среди гражданского населения", - добавили в Воздушных силах.
Также призвали всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждения.
Напомним
В результате российского ракетного удара по центру Одессы погибло 8 человек, среди них медики, полицейские, обычные гражданские люди.