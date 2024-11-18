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Атака рф на Одессу: в Воздушных силах рассказали, что сбили "Искандер"

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В Одессе силы ПВО сбили российскую баллистическую ракету «Искандер-М», но ее обломки упали в жилом районе. В результате падения погибли 8 человек, среди которых медики и полицейские.

В Одессе сегодня, 18 ноября, силы противовоздушной обороны сбили российскую баллистическую ракету "Искандер-М", впрочем из-за ее падения есть погибшие и пострадавшие. Об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

В 11.57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя. Есть погибшие и раненые

- говорится в сообщении ПС ВСУ.

Кроме того, как сообщается, в 11.45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который предположительно был направлен, для осуществления воздушной разведки.

"Враг коварный и безжалостный... Одесса постоянно под прицелом оккупантов - террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная что будут жертвы среди гражданского населения", - добавили в Воздушных силах.

Также призвали всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждения.

Напомним

В результате российского ракетного удара по центру Одессы погибло 8 человек, среди них медики, полицейские, обычные гражданские люди. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаУНН-Одесса
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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odessaОдесса