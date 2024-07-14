В ночь на 15 июля противовоздушной обороной востока Украины сбиты две ракеты типа Х-59/Х-69 и четыре разведывательных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

В ночь на 14 июля 2024 года противовоздушной обороной востока Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69, четыре разведывательных БпЛА разведчика: три "Орлан -10" и один "ZALA", - говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.