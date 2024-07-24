В ночь на 24 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 23 ударных БпЛА типа "Shahed", выпущенных россией по территории Украины. Также за сутки было уничтожено не менее 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской обл. - рф.). Также враг атаковал юг страны ударными БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска - рф. и оккупированного Крыма.

"Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БпЛА противника. Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил. В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БпЛА. Большинство - в Одесской области", - заявил Олещук.

Также за прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожено не менее 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 - "Zala", 2 - "Supercam", 2 - "Орлан-10".

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