Из-за вражеских атак на Харьковщине было разрушено промышленное здание, повреждены автомобили, возник пожар в жилом доме. В селе Лесное травмированы двое работников конюшни. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

Сегодня Харьковщина подверглась серии атак со стороны оккупационных войск, в результате которых пострадали гражданские лица. Около 5:15 террористы нанесли удары по Харькову, что повлекло разрушение промышленного здания и повреждения автомобилей.

Также было зафиксировано попадание в жилой дом в Немышлянском районе города, в результате чего произошел пожар. Повреждены нежилое здание и по меньшей мере 5 автомобилей.

Отдельно атака велась по селу Лесное Малоданиловской громады, где была повреждена деревянная конюшня. В этом случае травмы получили двое работников конюшни.

На места событий оперативно выехали следственно-оперативные группы, специалисты по взрывоопасному управлению, спасатели и медики для оказания помощи и документирования последствий атак.

По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства в соответствии со статьей 438 Уголовного кодекса Украины.

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