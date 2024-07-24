Сегодня Харьков обстреляли ракетами С-300. Второй удар пришелся на частный сектор, где произошел пожар в доме. Один погибший, на месте работают спасательные службы. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Сегодня Харьков подвергся обстрелам, вероятно, ракетами С-300. В результате второго прилета удар пришелся на район частного сектора, где произошло возгорание в одном из домов.

Есть информация об одном погибшем. На месте обстрелов работают все соответствующие службы. Предварительно, обстрелы осуществлялись с использованием ракетного комплекса С-300.

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