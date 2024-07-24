Вражеские силы атаковали промышленную зону одного из районов Харькова. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Оккупанты ударили по Харькову. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется
Напомним
Ранее председатель Харьковской ОГА проинформировал, что в Харьковской области прогремела серия взрывов.
У Харкові пролунав вибух, окупанти завдають ударів - Синєгубов24 июля 2024, 02:22 • 26152 просмотра