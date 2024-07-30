ПВО Украины за прошедшие сутки уничтожила 7 вражеских разведывательных беспилотников на юге и востоке страны, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

За прошедшие сутки на юге и востоке страны противовоздушной обороной уничтожено семь разведывательных БпЛАП - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Воздушное командование "Юг" уточнило, что за прошедшие сутки 29 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 5 разведывательных беспилотников, в том числе три "ZALA" и по одному "Орлан-10" и "Supercam".

По приведенным ВС ВСУ данным воздушного командования "Восток", на востоке за прошедшие сутки уничтожено два разведывательных беспилотника, в частности один "ZALA" и один "Орлан-10".