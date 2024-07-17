В Украине за прошедшие сутки на юге уничтожили 4 вражеских разведывательных беспилотника, российские войска атаковали Херсонскую и Одесскую области баллистическими ракетами, сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram в среду, пишет УНН.

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За прошедшие сутки, 16 июля, противовоздушной обороной юга Украины, как сообщается, уничтожено 4 разведывательных беспилотника, в том числе три "Орлан-10" и один "ZALA".

"Днем российские оккупационные войска атаковали баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", Херсонскую область, а поздно вечером - Одесскую область. Пуски осуществлены с территории временно оккупированного Крыма", - указали в ВС ВСУ.

Также враг, как отмечается, в очередной раз нанес авиационный удар по Херсонщине, применив КАБы.

По Херсону россияне нанесли ракетный удар, есть повреждения ангаров и домов - ОВА