Сегодня ПВО на юге сбила 5 управляемых авиационных ракет Х-59 и 7 разведывательных беспилотников (4 "ZALA", 2 "Supercam" и 1 "Орлан-10"). Об этом сообщает Воздушное командование "Юг", передает УНН.

Детали

5 июля 2024 года противовоздушная оборона южного региона Украины отразила атаку с воздуха. Следовательно, в течение дня было сбито 5 управляемых авиационных ракет Х-59, которые враг направил с самолетов тактической авиации.

Кроме того, уничтожено 7 разведывательных беспилотников: 4 "ZALA", 2 "Supercam" и 1 "Орлан-10".

Силы обороны за сутки сбили на юге и востоке 6 вражеских БПЛА