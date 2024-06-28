Украинские силы противовоздушной обороны сбили 6 вражеских беспилотников, среди которых 2 "Ланцеты", "ЗАЛА", "Орлан-10", "СуперКам" и один неустановленный беспилотник на юге и востоке страны в ночь на 27 июня.
27 июня силы противовоздушной обороны сбили на юге и востоке шесть вражеских БПЛА, в частности два "Ланцеты", разведывательные "ZALA", "Орлан-10", "SuperCam" и один дрон, тип которого устанавливается. Об этом в пятницу сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
За минувшие сутки 27 июня в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток" сбито шесть БпЛА а именно: два ударных типа "Ланцет", разведывательные типа "ZALA", "Орлан-10", "SuperCam" и один БпЛА, тип которого устанавливается
Российский штурмовик Су-25 сбили с "Иглы" в Донецкой области: нацгвардейцы показали кадры28 июня 2024, 08:29 • 29613 просмотров