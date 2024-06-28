27 июня силы противовоздушной обороны сбили на юге и востоке шесть вражеских БПЛА, в частности два "Ланцеты", разведывательные "ZALA", "Орлан-10", "SuperCam" и один дрон, тип которого устанавливается. Об этом в пятницу сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

За минувшие сутки 27 июня в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток" сбито шесть БпЛА а именно: два ударных типа "Ланцет", разведывательные типа "ZALA", "Орлан-10", "SuperCam" и один БпЛА, тип которого устанавливается - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

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